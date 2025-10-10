A Laracha avanza en el plan de mejora del polígono
Lo adjudicará a Excavaciones y Obras Candal | Cuenta con una inversión de 145.000 euros
La Mesa de Contratación de A Laracha se acaba de reunir para abrir y clasificar las ofertas presentadas para la ejecución del proyecto de mejora de las infraestructuras viarias del parque empresarial. En los próximos días se prevé adjudicar las obras a Excavaciones y Obras Candal S.L., que presentó la mejor oferta. El proyecto, con una inversión de más de 145.000 euros cofinanciada entre el Ayuntamiento de A Laracha y la Consellería de Economía e Industria, incluye la renovación de cerca de 800 metros de calzada, la mejora del drenaje pluvial y la nueva señalización.
Estas actuaciones buscan mejorar la seguridad y el acceso al polígono, muy transitado por vehículos pesados y maquinaria industrial. El proyecto incluye cuatro puntos de intervención distintos.
