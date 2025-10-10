A Laracha prepara una jornada micológica el 25 de octubre

El Ayuntamiento de A Laracha organiza una nueva edición de As setas da Laracha, una cita que se repite todos los años con la intención de acercar a los vecinos al mundo de la micología, que este año se celebrará el 25 de octubre.

La actividad constará de una salida guiada al monte para la recogida de flechas por la mañana y, por la tarde, un taller práctico de identificación y clasificación de los ejemplares recolectados, a cargo de Raquel Poncini y Pablo Cuadrado. El punto de encuentro será el área recreativo de Gabenlle a las 10.00 horas para realizar la salida al monte y, ya por la tarde, a las 17.30, se desarrollará el taller de clasificación en la Casa de la Cultura. La inscripción, que es gratuita, abre el 13 de octubre, a las 9.00. Podrá hacerse llamando al teléfono del Ayuntamiento (981 605 001) o cubriendo el formulario disponible en la web www.alaracha.gal y en las redes sociales municipales.