Paiosaco sigue sin farmacia tras 20 años de espera: «La necesitamos ya»

El núcleo de Paiosaco, en A Laracha, continúa a la espera de una farmacia después de dos décadas de quejas vecinales. Una demanda que logró la aprobación de la Xunta después de la pandemia, cuando la Consellería de Sanidade se comprometió a incluir al municipio en el próximo concurso público para la adjudicación de unas instalaciones destinadas a una botica en la localidad.

Tres años después del acuerdo, los vecinos siguen sin tener noticias de la farmacia, para la que la Xunta sigue sin poner plazo. El municipio, con 11.603 habitantes en 2024, supera el mínimo de población necesaria para poder sumar una nueva farmacia, ya que el requisito es superar los 11.500 habitantes.

«No dejamos de sumar población, y privarnos de una farmacia es contribuir a la despoblación de las zonas rurales», afirma el vecino y expresidente de la asociación de vecinos de Paiosaco, Marcos Seoane, que encabezó la recogida de firmas para reclamar una botica en el núcleo hace casi 20 años.

«Juntamos miles, y a día de hoy estamos igual: necesitamos una farmacia ya», asegura el vecino, que dice que la situación es «especialmente complicada» para las personas mayores. A día de hoy el núcleo cuenta con cerca de 700 habitantes, y la parroquia supera los 1.400.

PSOE y BNG empezaron a reclamarla en 2005

El propio Concello reconoce que es el núcleo con más densidad de población, y que en los últimos años no ha dejado de crecer. Sin embargo, el Ejecutivo local aclara que la Xunta solo se comprometió a incluir una quinta farmacia en el municipio, «no necesariamente en Paiosaco, aunque sería lo más lógico».

Fue a partir del año 2005 cuando el PSOE y el BNG del municipio empezaron a reclamar la farmacia. De hecho, ese mismo año se produjo la primera reunión del alcalde con la Xunta del entonces recién estrenado Gobierno bipartito.

El último encuentro se produjo en marzo de 2022, cuando el conselleiro de Sanidade mantuvo una reunión con el alcalde, José Manuel López, y la concejala de Sanidade, Rocío López, a los que les trasladó que el Concello de A Laracha tendría finalmente una quinta farmacia.

Actualmente hay dos boticas en A Laracha, una en Caión y otra en Cabovilaño. Y los vecinos de Paiosaco se quejan de que su núcleo, que cuenta con una red de influencia que incluye a los vecinos de Soandres, Armentón y Monteagudo, se encuentra alejado de las mismas. Ahora permanecen a la espera que poder volver a ver abierta una farmacia en la localidad, puesto que Paiosaco ya contó con una en el alto del campo da festa que cerró sus puertas en los años 70.

«Estamos cansados de esperar, y cada vez somos más los afectados»

Lolo Angeriz, propietario de un bar y de un estanco en Paiosaco, asegura que en todas las ferias de la localidad, que se celebran el tercer domingo de cada vez, «no hay persona que no nos pregunte por una farmacia». Aunque él lo considera «una mera anécdota», porque los verdaderamente perjudicados son sus vecinos.

«Somos el segundo núcleo de población más grande del concello y necesitamos este servicio, que es totalmente básico», afirma el larachés, que dice que están «cansados» de esperar, y que cada vez son más los afectados, ya que en los últimos años han experimentado un crecimiento notable del núcleo. «Ya no hay excusas, porque cumplimos los parámetros que nos pedían y seguimos igual», concluye.