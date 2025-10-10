El plan comarcal de compostaje suma familias

La campaña de compostaje doméstico impulsada por el Consorcio As Mariñas sigue en Culleredo. Esta semana se celebró una sesión informativa y de entrega de material el miércoles en Castelo que resultó en la incorporación de ocho nuevas familias a la iniciativa de autogestión de biorresiduos. El próximo encuentro será el día 16 en Tarrío.