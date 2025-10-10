Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plan comarcal de compostaje suma familias

RAC

Culleredo

La campaña de compostaje doméstico impulsada por el Consorcio As Mariñas sigue en Culleredo. Esta semana se celebró una sesión informativa y de entrega de material el miércoles en Castelo que resultó en la incorporación de ocho nuevas familias a la iniciativa de autogestión de biorresiduos. El próximo encuentro será el día 16 en Tarrío.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents