El PSOE critica la ruptura unilateral del diálogo con la plantilla cambresa
Acusa al Gobierno local de «autoritarismo» y falta de «rigor y empatía»
Cambre
El PSOE de Cambre denuncia la «ruptura unilateral del diálogo del Gobierno del PP con el personal municipal». El grupo socialista cambrés afirma que se reunió con representantes de la plantilla del Concello tras la ruptura del diálogo por parte del Ejecutivo municipal, «una decisión que generó un profundo malestar y que demuestra una vez más la incapacidad del actual equipo de Gobierno para gestionar con rigor y empatía», critica. El portavoz del PSOE, Diego Alcantarilla, afea al PP el «autoritarismo» y la «falta de respeto».
