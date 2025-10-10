El PSOE exige restablecer la iluminación en la calle Touriñana

El PSOE de Arteixo asegura que acaba de recibir «múltiples quejas» de los vecinos de la calle Touriñana, que «después de padecer la inseguridad provocada por las actividades delictivas que se realizaban en el edificio recientemente derribado por el Ayuntamiento y el corte de la vía, lleva ahora dos meses con las obras paralizadas y sin iluminación pública», lo que indican que obliga a los vecinos y vecinas a llegar a sus portales con la linterna del móvil para evitar accidentes.

El portavoz socialista, Martín Seco, pide «una solución urgente» para los vecinos de esta calle, que debe poder acceder a sus viviendas con normalidad a pesar de las obras que se están realizando, y reclama una vez más al Gobierno local que «aproveche el solar vacío para dotar de servicios al barrio del Petón» o que se ceda al IGVS, mediante un acuerdo que permita construir viviendas a precios razonables.

«Los vecinos de Arteixo sufren día tras día la falta de soluciones habitacionales para las familias que no pueden hacer frente a los elevados precios de la vivienda en nuestro ayuntamiento», sostienen.