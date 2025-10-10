Vías provinciales pasarán al Concello para agilizar trámites

El Concello de Oleiros asumirá la titularidad de tramos de vías provinciales que discurren por núcleos urbanos. La medida pretende simplificar y agilizar los trámites que tienen que realizarse para diferentes actuaciones en las proximidades de estas calzadas.

Los tramos de vías que pasarán a manos municipales serán de la avenida Santa Cristina, Rúa da Praia en Bastiagueiro, Rúa da Barreira con Rúa Neira Vilas, Rúa O Cruce, Rúa Covo (que conecta con la vía ártabra y Sada) y la Rúa do Pazo. La Diputación confirma que se cederán tramos de vías que pasan por zonas urbanas del municipio oleirense. Explica que esta cesión no se trata de una iniciativa que se vaya a ceñir a Oleiros, sino que la institución provincial trabaja con varios ayuntamientos para ceder vías de tramos urbanos. La administraciones local y provincial coinciden en que no tiene sentido que estas carreteras o calles sean d titularidad provincial.

El alcalde, Ángel García Seoane, asegura que el principal motivo de pedir la cesión de estas vías es que los vecinos ya solo tendrán que realizar ciertos trámites o gestiones ante el Ayuntamiento, y no también ante la Diputación. Esta simplificación permitirá facilitar los procesos y acortar los tiempos para acciones como «cambiar las ventanas o una puerta», ejemplificó Seoane.