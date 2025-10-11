Betanzos pedirá que se declaren BIC sus danzas gremiales

El Concello dedicará el año 2026 a la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo de Betanzos con motivo de su 50 aniversario y para reconocer el trabajo de sus integrantes a lo largo de todos estos años por la recuperación y puesta en valor de las danzas gremiales.

Así se lo trasladó la alcaldesa, María Barral, al presidente de la entidad, Ton Pena, en un encuentro en el que le avanzó que el Ayuntamiento solicitará también la declaración como BIC inmaterial de las cuatro danzas gremiales que conserva Betanzos: Mariñeiros o Mareantes, Labradores, Zapateiros, y Xastres o Alfaiates.

De estas cuatro danzas, la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo recuperó y conserva la de Mariñeiros o Mareantes, en cada día de celebración, y la Danza dos Labradores, con menor asiduidad, «pero con la misma precisión y entrega», destaca el Ejecutivo municipal.

La Escuela Municipal de Folclore fue la encargada de recuperar la Danza de Xastres o Alfaiates, rescatada en los 80 y los 90 por la Agrupación Pasiño a Pasiño. En los actos del 800 aniversario de la ciudad, la Escuela Municipal recuperó también la de Zapateiros para mostrar las cuatro danzas juntas a los betanceiros en una actuación «llena de emociones y orgullo betanceiro», destaca el Concello.

La alcaldesa indicó que con motivo de este 50 aniversario el Concello pretende dedicar a la entidad el año 2026 con el calendario municipal, exposiciones, conferencias y un festival especial, además de la imposición del Garelo Especial. María Barral destaca la capacidad de la entidad y la importancia que tiene en la historia cultural de la ciudad la recuperación y conservación de la danza de Mariñeiros y la danza de Labradores.!

«Xóvenes do Pobo tomó el relevo de nuestros mayores, los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de los actuales danzantes, y de los voluntarios de la OJE que entre 1966 y 1980 se entregaron a la recuperación de las coreografías, los ritmos y la indumentaria propios del siglo XVI», apunta el Concello.