A concurso obras en dos vías de Bergondo
El Concello de Bergondo acaba de sacar a concurso, por 317.000 euros, el acondicionamiento de los márgenes de dos carreteras municipales en San Cidre y de las inmediaciones del Monasterio de San Salvador, así como otro, por 122.000 euros, para mejorar los acondicionamientos de la plaza de Santa Marta. Se financiarán con fondos de la Diputación.
