El Gobierno de Cambre ordena elaborar una nueva RPT

El Gobierno local de Cambre ha ordenado elaborar una nueva propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Una providencia firmada por el concejal de Economía, Facenda, Réxime Interior, Contratación e Desenvolvemento Económico, Rubén Vázquez, manda «iniciar por parte del departamento de Réxime Interior los trámites necesarios para la creación de una comisión técnica que elabore una nueva propuesta de RPT». La comisión estará integrada por el jefe del área de Urbanismo y Régimen Interior, un técnico de administración general, el coordinador de actividades culturales y deportivas, la secretaria municipal, la interventora y la tesorera.

La providencia manda también «en aras de una mayor objetividad, remitir las fichas de los tres puestos de Habilitación Nacional (Intervención, Tesorería y Secretaría) al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de A Coruña y Pontevedra para que emitan informe respecto de los complementos específicos de dichos puestos». La alcaldesa, Diana Piñeiro, asegura que elaborar una RPT es «una prioridad» para «mejorar la calidad laboral de los trabajadores» y que «trabajen en condiciones óptimas». El Ejecutivo da orden de iniciar una propuesta después de protestas de la plantilla y de suspenderse el diálogo, según denunció la junta de personal.