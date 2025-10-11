Miño exige soluciones ante la «masificación» del bus de los escolares que van a Betanzos

El Concello de Miño ha remitido a la Xunta un escrito para solicitar medidas urgentes ante la «masificación» en el bus del alumnado de Bachillerato y FP que cursa sus estudios en Betanzos. El Ayuntamiento achaca los problemas a los cambios introducidos en el contrato de transporte en 2020, con la supresión de la antigua línea Vilamateo-Betanzos, sustituida por la ruta Vilamateo-Miño, y la conversión de la línea escolar Ponte do Porco-Betanzos en un servicio de transporte integrado. De este modo, apunta el Gobierno local, el autobús que antes se destinaba exclusivamente al alumnado de ESO transporta ahora también a estudiantes de Bachillerato y FP, además de a otros usuarios, «resultando claramente insuficiente».

Las carencias del transporte han sido denunciadas también con el BNG, que presentará una iniciativa en el Parlamento para reclamar mejoras en esta y otras líneas.

«La situación ha empeorado»

El Concello de Miño acompaña el escrito que ha enviado a la Xunta de 336 firmas de personas afectadas. En su misiva, afirma que ya se produjeron problemas en el transporte escolar el pasado curso que le llevaron a demandar mejoras al Servicio Territorial de Mobilidade. En respuesta, afirma, la Xunta asignó un bus de 80 plazas (55 sentadas y 25 de pie) para cubrir un trayecto de 10 kilómetros por la Nacional 651. «La situación ha empeorado este curso. El vehículo parte de Miño completamente lleno, incluidas las plazas de pie, y continúa recogiendo pasajeros hasta Betanzos, quedando personas en tierra cada día por falta de espacio», denuncia el Concello. La falta de plazas, advierte, «obliga a muchas familias a organizar desplazamientos privados para garantizar la asistencia del alumnado a clase, afectando también al resto de usuarios que necesitan desplazarse a Betanzos en este horario».