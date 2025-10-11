Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pareja afectada por inhalación de humo tras incendiarse una vivienda en Oleiros esta madrugada

El hombre fue evacuado al Hospital de A Coruña y la mujer recibió asistencia sanitaria en el inmueble

Vehículos de bomberos.

Vehículos de bomberos. / LOC

RAC

El incendio de una vivienda esta madrugada en Oleiros se ha saldado con un hombre evacuado al hospital con problemas respiratorios y una mujer atendida por los servicios sanitarios en el propio inmueble debido a la inhalación de humo.

Pasadas las 5.00 horas de esta madrugada, agentes de la Policía Local alertaron, a través del 112 Galicia, de la necesidad de desplazar a Urgencias Sanitarias a la calle Carabel, mientras que un equipo de Emergencias de Oleiros se ocupó de las labores de extinción.

A pesar de que el inmueble se llenó por completo de humo, el fuego solo dañó el cuadro de contadores. Tras recibir los primeros cuidados, la mujer se trasladó a la casa de un familiar y el hombre fue hospitalizado en el Chuac debida a una baja saturación, según explica la central de emergencias 112.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents