Una pareja afectada por inhalación de humo tras incendiarse una vivienda en Oleiros esta madrugada
El hombre fue evacuado al Hospital de A Coruña y la mujer recibió asistencia sanitaria en el inmueble
El incendio de una vivienda esta madrugada en Oleiros se ha saldado con un hombre evacuado al hospital con problemas respiratorios y una mujer atendida por los servicios sanitarios en el propio inmueble debido a la inhalación de humo.
Pasadas las 5.00 horas de esta madrugada, agentes de la Policía Local alertaron, a través del 112 Galicia, de la necesidad de desplazar a Urgencias Sanitarias a la calle Carabel, mientras que un equipo de Emergencias de Oleiros se ocupó de las labores de extinción.
A pesar de que el inmueble se llenó por completo de humo, el fuego solo dañó el cuadro de contadores. Tras recibir los primeros cuidados, la mujer se trasladó a la casa de un familiar y el hombre fue hospitalizado en el Chuac debida a una baja saturación, según explica la central de emergencias 112.
