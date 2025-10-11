Una pareja afectada por inhalación de humo tras incendiarse una vivienda en Oleiros esta madrugada

El incendio de una vivienda esta madrugada en Oleiros se ha saldado con un hombre evacuado al hospital con problemas respiratorios y una mujer atendida por los servicios sanitarios en el propio inmueble debido a la inhalación de humo.

Pasadas las 5.00 horas de esta madrugada, agentes de la Policía Local alertaron, a través del 112 Galicia, de la necesidad de desplazar a Urgencias Sanitarias a la calle Carabel, mientras que un equipo de Emergencias de Oleiros se ocupó de las labores de extinción.

A pesar de que el inmueble se llenó por completo de humo, el fuego solo dañó el cuadro de contadores. Tras recibir los primeros cuidados, la mujer se trasladó a la casa de un familiar y el hombre fue hospitalizado en el Chuac debida a una baja saturación, según explica la central de emergencias 112.