Pase gratuito de ‘Dúo Vaguedades’

Fran Rei e Isabel Risco realizarán un pase gratuito de su obra Dúo Vaguedades a las 19.00 horas de este domingo en la Casa da Cultura de Cambre. Mezclará música de la banda, integrada por los artistas en el papel de Rosalía de Castro y Eduardo Pondal, con escenas cómicas. La actuación es parte de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña.

