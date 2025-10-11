Pase gratuito de ‘Dúo Vaguedades’
Fran Rei e Isabel Risco realizarán un pase gratuito de su obra Dúo Vaguedades a las 19.00 horas de este domingo en la Casa da Cultura de Cambre. Mezclará música de la banda, integrada por los artistas en el papel de Rosalía de Castro y Eduardo Pondal, con escenas cómicas. La actuación es parte de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña.
