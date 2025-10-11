Personal de ayuda en el hogar denuncia «graves irregularidades»

Las representantes sindicales de UGT y CIG del servicio de ayuda en el hogar de la zona norte de Arteixo difundieron este viernes un comunicado en el que acusan a la concesionaria, Osventos Innovación, de incurrir en «graves irregularidades».

El personal alerta de «una situación de creciente precariedad, descoordinación y el incumplimiento sistemático de las obligaciones por parte de la empresa». «Las profesionales del SAF están padeciendo unas condiciones laborales más insostenibles a pesar de que realizan un trabajo esencial para la comunidad», denuncian los sindicatos en un comunicado.

Entre otras anomalías, apuntan a «irregularidades graves en los pagos al personal» y «contratos en condiciones que podrían suponer un posible fraude de ley».