Personal de ayuda en el hogar denuncia «graves irregularidades»
Las representantes sindicales de UGT y CIG del servicio de ayuda en el hogar de la zona norte de Arteixo difundieron este viernes un comunicado en el que acusan a la concesionaria, Osventos Innovación, de incurrir en «graves irregularidades».
El personal alerta de «una situación de creciente precariedad, descoordinación y el incumplimiento sistemático de las obligaciones por parte de la empresa». «Las profesionales del SAF están padeciendo unas condiciones laborales más insostenibles a pesar de que realizan un trabajo esencial para la comunidad», denuncian los sindicatos en un comunicado.
Entre otras anomalías, apuntan a «irregularidades graves en los pagos al personal» y «contratos en condiciones que podrían suponer un posible fraude de ley».
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»