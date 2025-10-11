La Policía de Betanzos frustra una carrera ilegal en Piadela
Los agentes tuvieron conocimiento de la quedada y desplegaron un operativo con la Guardia Civil
La Policía local de Betanzos frustró en la noche del viernes una carrera ilegal en el polígono de Piadela. Los agentes tuvieron conocimiento de la convocatoria de esta carrera a través de las redes sociales y organizaron un operativo preventivo con la colaboración de la Guardia Civil.
Patrullas de la policía y del instituto armado se desplazaron a la noche al parque empresarial e hicieron guardia hasta bien entrada la madrugada.
Alrededor de las once de la noche comenzaron a llegar coches. Según las estimaciones de la policía, se congregaron en la zona alrededor de sesenta vehículos, que permanecieron aparcados al detectar la presencia de los agentes y que, finalmente, abandonaron el lugar ya entrada la madrugada.
Las patrullas permanecieron en la zona hasta que todos los conductores se retiraron y dieron por finalizado el operativo.
