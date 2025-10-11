Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía de Betanzos frustra una carrera ilegal en Piadela

Los agentes tuvieron conocimiento de la quedada y desplegaron un operativo con la Guardia Civil

Una calle del polígono de Piadela, en Betanzos.

Una calle del polígono de Piadela, en Betanzos. / LOC

RAC

Betanzos

La Policía local de Betanzos frustró en la noche del viernes una carrera ilegal en el polígono de Piadela. Los agentes tuvieron conocimiento de la convocatoria de esta carrera a través de las redes sociales y organizaron un operativo preventivo con la colaboración de la Guardia Civil.

Patrullas de la policía y del instituto armado se desplazaron a la noche al parque empresarial e hicieron guardia hasta bien entrada la madrugada.

Alrededor de las once de la noche comenzaron a llegar coches. Según las estimaciones de la policía, se congregaron en la zona alrededor de sesenta vehículos, que permanecieron aparcados al detectar la presencia de los agentes y que, finalmente, abandonaron el lugar ya entrada la madrugada.

Las patrullas permanecieron en la zona hasta que todos los conductores se retiraron y dieron por finalizado el operativo.

