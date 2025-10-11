El PP reclama mejoras en lugares de Bravío
El grupo municipal del PP de Betanzos pedirá en una moción mejoras en varios lugares de Bravío ante la «desidia» del Gobierno local. La formación afirma que, entre otros problemas, en la carretera de O Marulo «lleva casi dos años colocada una plancha de hierro que supone un riesgo evidente para los vehículos».
