San Lourenzo resurge a ritmo de rock

«En esa zona no hay vida. Incluso tenemos un bar enfrente y justo la chica que estaba antes lo cerró, ahora lo abrió otra. Si no hay bar, aquí no hay nada», asegura la presidenta de la Asociación de Veciños O Castro de San Lourenzo, de Cambre, María Morandeira, miembro de la entidad vecinal, que este sábado apuesta fuerte por activar la zona con la primera edición del Lou Fest. Los grupos locales Panxea, Destemplados, Hemacaos y Máxica actuarán gratis a partir de las 19.00 junto al local social. Habrá carpa cubierta, churrasco y bochinche.

«Si sale bien, la idea es hacerlo todos los años», comenta Morandeira. Además de este festival, la asociación se ha propuesto revitalizar la zona con actividades que se extiendan en la vida cotidiana durante todo el año escolar. Por ahora, cuenta, «ya hay un grupo de pandereteiras de mayores, que son parte de las que se quisieron meter en la asociación y de las que ayudan en el Lou Fest». «Van a hacerse también clases de gimnasia de mantenimiento para personas de la tercera edad. Y ya estamos haciendo un grupo para pandeireteiras de pequeños, niños y niñas», detalla. Estas clases darán uso al centro social que, apunta, estaba cerrado.

La idea de crear una asociación para dinamizar San Lourenzo, afirma, surgió de un grupo de madres que se conocen y coinciden en el parque. Fue en uno de esos encuentros cuando se les ocurrió hacer un festival de rock. «Y nos animamos porque es una manera de darle movimiento a la casa y al pueblo. La idea es que vengan las familias con los niños», explica.

Este primer año de andadura tendrá que completarse sin ayudas municipales para las actividades, porque llegaron tarde a la convocatoria, señala Morandeira. «En el resto sí que nos están apoyando», aclara.

Farolas fundidas y baches

Además de dinamizar la zona, la asociación pretende también trasladar las necesidades de mejoras. «En el Ayuntamiento ya me conocen. Llamo seguido», asegura. Detalla que una de las principales reivindicaciones es la reparación de las farolas de la carretera general que llevan, asegura, más de tres años fundidas. «No tenemos ni aceras ni luz», advierte sobre el peligro para los peatones del entorno. Afirma que el Concello atiende sus llamadas y les responde que ha intentado repararlas, pero no localiza al dueño del terreno por el que pasan los cables. También pide mejoras en el local, reconfigurarlo en el interior o sopesar ampliarlo para disponer de un mayor espacio que les permita organizar actividades de baile. Avanza que los baches serán su próximo motivo de protesta.