Taller sobre conductas infantiles, en Santa Cruz

Un taller ayudará a familias y profesorado a comprender y actuar ante determinados comportamientos infantiles, anuncia el Concello de Oleiros. La sesión será el próximo martes, día 14, a las 17.30 en As Torres de Santa Cruz.

La actividad se realizará con entrada libre hasta completar aforo. Un grupo de terapeutas ocupacionales expertos en la materia informará a los asistentes sobre la integración sensorial de los niños y cómo afecta a la vida diaria, sobre señales de alerta en el comportamiento de los pequeños y cómo detectarlas o sobre estrategias concretas para prevenir el malestar y favorecer entornos reguladores. Además, se hablará sobre el exceso de actividades programadas y de pantallas en la infancia o sobre la importancia del juego en el aprendizaje, entre otros temas.