Tres nuevos cursos para desempleados, en Os Regos

El Concello de Oleiros, a través del Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, situado en Os Regos, impartirá tres nuevos cursos para personas desempleadas a partir del próximo mes de noviembre. Serán sobre cocina, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.

El curso de cocina tendrá 888 horas de duración y se impartirá entre el 18 de noviembre y el 5 de agosto de 2026. Atención sociosanitaria contará con 528 horas y se realizará en dos tandas: una del 7 de noviembre al 23 de abril y otra del 3 de diciembre al 20 de mayo. Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, con 408 horas, será del 12 de enero al 8 de mayo. Los interesados pueden contactar con el centro de formación en el 981 610 319 o el 981 631 706.