Tres nuevos cursos para desempleados, en Os Regos
El Concello de Oleiros, a través del Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo, situado en Os Regos, impartirá tres nuevos cursos para personas desempleadas a partir del próximo mes de noviembre. Serán sobre cocina, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
El curso de cocina tendrá 888 horas de duración y se impartirá entre el 18 de noviembre y el 5 de agosto de 2026. Atención sociosanitaria contará con 528 horas y se realizará en dos tandas: una del 7 de noviembre al 23 de abril y otra del 3 de diciembre al 20 de mayo. Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, con 408 horas, será del 12 de enero al 8 de mayo. Los interesados pueden contactar con el centro de formación en el 981 610 319 o el 981 631 706.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»