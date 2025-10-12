La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica

Cuando Summa Breogán, con una experiencia de más de dos décadas en el mundo de la cocina, abrió el Atelier de Amanda en Mera hace un año, nunca imaginó que la acogida sería «tan positiva en tan poco tiempo». Con un amplio currículum en reconocidos restaurantes gallegos como Culler de Pau, con dos estrellas Michelin, o Auga e Sal, con una, el chef se siente «muy agradecido» por la nominación a mejor apertura del año.

Y es que TheFork, una de las aplicaciones líderes en reservas online de restaurantes, elegirá el próximo 3 de noviembre la mejor apertura hostelera del año en una nueva edición de los TheFork Awards, a la que están nominados un total de 41 establecimientos.

En su caso, el cocinero decidió abrir su propio negocio junto a su mujer, Amanda, el Día das Letras Galegas de 2024. «Creímos que la primavera era un buen momento para empezar», asegura Breogán, quien explica que, en poco más de un año, han conseguido fidelizar clientela y darse a conocer gracias al boca a boca.

«Cuando pasamos por el local tuvimos una corazonada: sabíamos que era el sitio ideal para llevar a cabo este proyecto», señala el cocinero, que destaca que su propuesta se caracteriza por la «honestidad y proximidad». El artífice del Atelier de Amanda asegura que la totalidad de sus productos son de cercanía y que el 99% de las elaboraciones se realizan en el propio local.

«Quería hacer un proyecto íntimo y personal que reflejase mi amor y gusto por la cocina», sostiene el chef, que ofrece una carta con varios entrantes y dos o tres pescados y carnes cada día, además de un menú degustación con ocho pases salados y dos dulces, acompañados de panes artesanos de la Panadería de Santa Cruz.

«Tenemos una carta pequeña, muy mimada y cuidada», indica Breogán, que destaca entre los platos estrella las croquetas, los quesos, la carrillera de ibérico glaseada, los pescados de la lonja y el sashimi de vieira de Cambados.

Con un aforo para 25 comensales, Summa Breogán asegura que su intención es «primar la calidad del servicio y ofrecer una comida gallega de excelencia, porque aquí tenemos una despensa brutal tanto en el mar como en el campo», afirma el chef, que espera poder jubilarse en Mera.

El cocinero admite que el sector es muy competitivo y «sacrificado», porque la cocina no permite un solo fin de semana libre, pero se siente un «privilegiado» por poder vivir de su pasión.

«Antes hubo mucha formación y he cocinado en muchas bodas, bautizos y comuniones», recuerda el cocinero, que tras un largo camino en distintos locales buscaba «huir del bullicio» de la ciudad y crear un restaurante más apartado en el que poder respirar aire puro.

«En mes y medio montamos todo, y después fue y sigue siendo cosa del trabajo del día a día lo que hace que esto funcione», señala. Ahora, pendientes de que se conozca el ganador del premio a la mejor apertura hostelera del año 2024, Summa y Amanda continuarán «como hasta ahora», mimando a sus proveedores y comensales.