Apoyo y actividad física para procesos oncológicos

El Concello continúa impulsando el taller Móvete+ destinado a mujeres de la localidad que atraviesan o ya superaron un proceso oncológico. A través de él, se busca mejorar la calidad de vida de las participantes, reducir los efectos secundarios de los tratamientos y compartir un espacio de cuidado con otras mujeres. El taller es todos los viernes en la Casa de la República con inscripción previa.