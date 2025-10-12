Cambre aguarda informes para contratar el arreglo del pabellón de O Graxal tras dos semanas cerrado
El Gobierno local de Cambre asegura que espera informes técnicos municipales para proceder a contratar una obra de reparación del pabellón polideportivo de O Graxal, cerrado por defectos en la cubierta y riesgo de desprendimientos y caída de cascotes desde el pasado día 26 de septiembre. La alcaldesa, Diana Piñeiro, afirma que el lunes acudirá el Ejecutivo municipal a un consello escolar extraordinario convocado por este motivo.
La regidora asegura que escucharán las peticiones y propuestas de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA), que reclama que el Concello ponga un autobús para trasladar a los pequeños a otros recintos en los que puedan realizar sus actividades, de modo que resulte viable la conciliación familiar. Piñeiro asegura que el Gobierno local tratará de encontrar soluciones mientras se repara la instalación deportiva.
La alcaldesa asegura que acudió al pabellón con el ingeniero municipal en cuanto tuvo conocimiento y decidieron cerrarlo por seguridad y que días después acudió el arquitecto municipal, cuyo informe espera para contratar la obra. Fuentes próximas afirman que se avisó días antes de la caída de cascotes y se cerró cuando avisaron por registro.
