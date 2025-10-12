Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caminata en Oleiros para reclamar más docentes en el colegio Valle-Inclán

Denuncian que la reducción de profesorado al fusionarse dos grupos en tercero y quinto pone en riesgo una educación inclusiva y de calidad

Manifestación para exigir más profesorado para el colegio Valle Inclán de Oleiros, este domingo.

Manifestación para exigir más profesorado para el colegio Valle Inclán de Oleiros, este domingo. / CARLOS PARDELLAS

Oleiros

Vestidos de superhéroes, los escolares del colegio Valle-Inclán de Oleiros acompañaron este domingo a sus familias en una caminata para exigir más profesorado. Esta marcha reivindicativa contó con la asistencia de responsables del Gobierno local de Alternativa dos Veciños y de los grupos municipales del PSOE y BNG.

La andaina partió al mediodía desde el Monumento aos Avós, en el Parque José Martí y concluyó en el centro escolar.

Los padres de Perillo denuncian desde el inicio de curso la fusión de dos grupos en los cursos de tercero y quinto de Educación Primaria, lo que ha provocado que desaparezcan esos dos tutores y se reduzca el numero de docentes que puedan hacer guardias o dedicarse a los proyectos educativos que existen en el colegio, como robótica o el huerto.

En la última reunión con Inspección Educativa, la junta directiva de la Asociación de Nais e Pais (ANPA) señaló que les habían comunicado que el centro tenía el número de profesorado que correspondía por catálogo.

«Si no actuamos ahora, nuestros niños y niñas afrontarán un curso con menos medios que en años anteriores, poniendo en riesgo una educación inclusiva y de calidad, con pérdida de días lectivos e impacto en la atención a la diversidad, en el refuerzo en las aulas y en los proyectos didácticos», defiende la ANPA, que se concentra todos los lunes en el centro para reclamar refuerzos.

Al Parlamento

PSOE y BNG presentarán iniciativas en el Parlamento gallego para instar al Ejecutivo a atender las demandas de la ANPA y reforzar el cuadro docente.

En un comunicado remitido a los medios, los socialistas critican que la Xunta pretenda solventar la situación con profesores que fueron enviados por el plan MEGA para refuerzo educativo y que pasaron a ser inmediatamente maestros tutores, con la consiguiente detracción de recursos para el alumnado con necesidades especiales.

