Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024

La construcción repunta en Arteixo tras años al ralentí. La proximidad a A Coruña y su intensa actividad industrial, acrecentada con la puesta en marcha del polígono de Morás, han reactivado la demanda residencial en este municipio y, con ello, el interés de las promotoras por sacar al mercado nueva vivienda. En los primeros seis meses de este año, el Concello ha concedido tantas licencias como en todo 2024, según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estadística.

Según la información del IGE, Arteixo es el segundo municipio del área metropolitana de A Coruña con más permisos de construcción otorgados en los primeros seis meses de 2025: 39 en total, solo superado por Oleiros, con 51. Le siguen Miño, con 19, y Sada y Betanzos, con 1o licencias respectivamente.

En la actualidad, en Arteixo hay cinco promociones de obra nueva en venta. Dos de ellas en la calle Ponte, en Oseiro, en un ámbito próximo a la autovía A-6 y el parque empresarial de Morás. Otros dos bloques se ubican, respectivamente, en las travesías de Arteixo y Pastoriza. Los precios de estas viviendas de obra nueva van de los 153.000 euros de las más económicas a los 395.000 euros.

A las promociones ya en proceso de comercialización se suman otras con licencia concedida como una para construir un edificio de 13 pisos en el barrio de las Repúblicas, concretamente en la calle Venezuela.

Un portavoz del Gobierno local de Arteixo confirma este repunte en la construcción. A los bloques en construcción en el centro, suma los permisos concedidos para vivienda unifamiliar, especialmente en Chamín, Uxes y Loureda.

La demanda de vivienda ha llevado a varios propietarios a pedir el cambio de uso de sus bajos comerciales a residencial. Es el caso de la promotora de un edificio construido en el año 2008 en la Avenida Manuel Platas Varela, en Vilarrodís, que tras varios intentos infructuosos de venderlos para uso comercial, solicitó el cambio de uso. Los pisos se comercializan con precios que van de los 126.000 a los 325.000 euros.

Un caso curioso es el de la antigua Pulpeira A Rianxeira, ubicada en la Travesía de Arteixo, a la altura del número 13, que será reformada para habilitar pisos.

Arteixo no solo repunta en construcción de vivienda, sino también en los índices de compraventa. En los dos trimestres del año, se han realizado en el municipio 162 transacciones, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Un dato solo superado en el área metropolitana por Oleiros, con 207 compraventas.

Sada se sitúa en el tercer puesto, con 144, seguido por Culleredo, con 135, y Cambre, 108. Otro municipio que ha registrado un importante repunte en la construcción es Miño, que escala hasta el tercer puesto del área metropolitana en licencias concedidas en lo que va de año.