La coruñesa Nuria Mosquera, ganadora del premio de poesía Filomena Dato
REDACCIÓN
La coruñesa Nuria Mosquera Varela ganó la sexta edición del premio de poesía Filomena Dato, convocado por el Concello de Bergondo, con su obra Oito días. De acuerdo con el jurado, el poemario muestra «unidad en el trabajo estructural», un manejo «interesante» de los símbolos y dicotomía «entre lo salvaje y lo doméstico», ahondando «en la convivencia entre emoción y violencia, la memoria personal y social».
El tribunal del concurso, presidido sin voto por la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, e integrado por Dores Tembrás (secretaria); Leticia Mª Rey (funcionaria); y Antía Otero, Silvia Penas y Miro Villar (vocales), salientó el «control en el manejo de la lengua y la introducción de la oralidad» en la obra. El galardón viene acompañado por 2.500 euros en efectivo y la publicación de la obra por la editorial Apiario.
La ganadora tiene formación en artes plásticas y audiovisuales, y actualmente trabaja como docente de dibujo y color en el centro Antonio Faílde de Ourense. Como escritora, Mosquera había recibido el tercer premio en el certamen Xuventude Crea (2017) y obtuvo subvenciones de Agadic tanto para escritura de largometraje como para realización de un corto.
