Firmado el contrato del catamarán de la Reserva
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha formalizado la concesión de la gestión de su catamarán eléctrico por los próximos 10 años. La entidad adjudicó el servicio a la empresa Hostelería Costa Miño, actual propietaria del Restaurante Carboeira y del Hotel Crisol de las Rías en Miño, que ofrecerá experiencias y mantendrá la embarcación.
