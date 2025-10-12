Firmado el contrato del catamarán de la Reserva

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha formalizado la concesión de la gestión de su catamarán eléctrico por los próximos 10 años. La entidad adjudicó el servicio a la empresa Hostelería Costa Miño, actual propietaria del Restaurante Carboeira y del Hotel Crisol de las Rías en Miño, que ofrecerá experiencias y mantendrá la embarcación.