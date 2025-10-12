Un hotel «referente» en As Mariñas

El hotel Alda Sada Marina ha estado en los últimos cinco años intentado devolverle el esplendor a uno de los inmuebles más emblemáticos del municipio. Y, en buena parte lo ha conseguido. El establecimiento fue el gran riesgo para la cadena de hoteles low cost, con el que se metieron en la hotelería más tradicional.

Cuando compraron el inmueble en 2018 se encontraron con un edificio en ruinas, con un sótano inundado, que requería una gran inversión y nadie se mostraba partidario a adquirirlo. «La primera vez que vinimos a Sada estábamos el dueño de Alda, el encargado de la reforma y yo», señala José Troitiño, entonces jefe de expansión de la cadena y ahora CEO de SH360, la empresa de servicios hoteleros que gestiona las reservas para la cadena. «Estábamos tomando algo en un balcón con estas vistas y dijimos que había que cogerlo», recuerda Troitiño.

No fue fácil. Los de la cadena se encontraron con un edificio vigilado las 24 horas para que no entrara nadie, muebles tirados, pintadas y humedades en las paredes. «La planta menos uno parecía una escena sacada del Titanic, de lo inundada que estaba», recuerda Troitiño. Lo que siguieron fueron muchas obras, pero también mucho trabajo de márketing y de operaciones para devolver los clientes al hotel. «Esta apertura dio más trabajo que seis pequeñas juntas», indica Troitiño.

Y es que, apenas un año tras la remodelación y reapertura, se encontraron de lleno con la pandemia y su impacto. «Entonces trabajábamos mucho con un operativo de grupos, intentado funcionar, y ahora ya volvimos a trabajar con personas individuales, aunque durante la temporada baja volvemos con los grupos», dice Óscar García, director regional de Galicia Norte para Alda Hoteles, que añade que era cuestión de confiar en que «una buena gestión», podría sacar adelante uno de los hoteles más emblemáticos de As Mariñas coruñesas.

«El Sada Marina es un referente», apunta García, que señala que esta apuesta ejemplifica «las innovaciones que hacemos dentro de la compañía.». «Fue un cambio para la empresa, rompió con todo lo que veníamos haciendo», explica García, que se refiere también al éxito del nuevo modelo en lugares como Valladolid o Salamanca.

Pero ese esfuerzo pagó la pena y pronto las habitaciones pintadas con tonos vivos en un guiño al arquitecto Le Corbusier se fueron llenando. Actualmente el establecimiento cuenta con dos opciones: las habitaciones habituales y unos apartamentos de mayor duración, para que los clientes que lo quieran quedarse más de un mes, o los profesores que trabajan durante el curso.

El edificio ahora se prepara para comenzar a habilitar la última planta para eventos, algo que hace dos décadas era uno de los encantos del hotel. «Todavía llega gente preguntando si vamos a hacer fiesta de fin de año arriba, o si seguimos haciendo fiestas», confiesa García.

El Sada Marina se ha convertido en una referencia no sólo para el área metropolitana de A Coruña, sino también para la cadena de hoteles. En sus instalaciones, además de las habitaciones, también cuenta con el sistema de reservas de toda la plataforma. «Desde aquí atendemos más de 3.000 habitaciones y más de 100 establecimientos.», explica el jefe de expansión. Durante la temporada alta los empleados llegaba atender unas 60.000 llamadas , o unas 2.000 al día.

En total son unos 20 empleados encargados de facilitar el check-in en las recepciones de los hoteles de la cadena, especialmente por las noches.