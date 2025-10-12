A Laracha pone en marcha su programa de rutas de otoño

El Concello de A Laracha abre el próximo martes la inscripción en su programa Andainas de outono, que incluye tres rutas por espacios naturales del municipio y otras localidades próximas.

La primera cita será el domingo 26 de octubre con el itinerario por la parroquia de Montemaior As pegadas do Bradoso, homologada por la Federación Galega de Montañismo. Se trata de una ruta circular de siete kilómetros de dificultad moderada que permitirá a los participantes descubrir este entorno fluvial y los restos de nuevo molinos de agua.

Este programa de senderismo proseguirá el 16 de noviembre con una ruta de ocho kilómetros a orillas del Mandeo que discurre por los municipios de Betanzos y Coirós.

La tercera y última caminata será por las carballeiras de Zas. La distancia a cubrir a pie será de 12 kilómetros en un recorrido de dificultad baja.

El Concello larachés promueve estas rutas otoñales para ofrecer una propuesta de ocio al aire libre y promover estilos de vida saludable entre la población.