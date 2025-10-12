Una marcha contra la falta de profesores en Perillo

Los padres del colegio Ramón María del Valle Inclán, en Perillo, harán una marcha por Oleiros para protestar contra la falta de profesores. La protesta será este domingo a las 12.00 horas y partirá desde el Monumento aos Avós, en el Parque José Martí, pasando por la rotonda del Che Guevara para terminar en el centro. Los más pequeños irán vestidos de superhéroes para dar colorido y visibilidad.