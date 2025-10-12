Mejoras en los viales del polígono larachés
El Concello de A Laracha tramita un contrato para mejorar los viales del parque empresarial y facilitar los accesos principales en la zona sur a través de la AC-552 y la AG-55. Los trabajos salieron a concurso por 145.000 euros y se presentaron nueve ofertas. La empresa con mejor puntuación es Excavaciones y Obras Candal.
