El programa ‘Ven y descubre’ lleva a los mayores a Ferrol
El programa de excursionismo y senderismo para mayores de 65 años Ven y descubre ha llevado a los vecinos de Oleiros e Iñás hasta Ferrol. Allí, los viajeros pudieron recorrer el centro de la ciudad y algunos puntos de interés como el puerto. Los guías arrojaron conocimiento al paseo con datos sobre la historia de Ferrol. Además, los asistentes también pasaron por la localidad de Fene para visitar el Museo del Humor.
