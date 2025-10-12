La Sinfónica debuta en Oleiros con un concierto gratuito
La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá un concierto gratuito este jueves, 16 a las 19.30 horas, en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. La formación, que según explica el Concello, toca por primera vez en Oleiros, estará dirigida por Dima Slobodeniouk, que fue director titular de la Sinfónica hasta la llegada de Roberto González-Monjas, en 2022, y es colaborador habitual de las principales orquestas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres o la Sinfónica de Viena.
La Orquesta Sinfónica de Galicia interpretará dos piezas de Beethoven, la Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, op. 60 y la Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92. La entrada al concierto es gratuita hasta completar el aforo de la sala.
Al día siguiente, la formación y Slobodeniouk, que juntarán sus caminos de nuevo, ya que compartieron nueve temporadas, interpretarán el mismo programa que en el auditorio de Mera, en el Palacio de la Ópera, a partir de las 20.00 horas, en su concierto de abono del viernes.
Por delante, esta temporada, le quedan todavía muchos conciertos, entre ellos, de compositores muy variados, desde Mozart a Bruckner y de Joaquín Rodrigo a Brahms. Al frente de los músicos de la OSG se pondrán, entre otros, la directora Delyana Lazarov.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval
- Descubierta una nueva especie de seta en la Praia Grande de Miño: 'Las dunas son una caja de sorpresas