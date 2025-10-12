La Sinfónica debuta en Oleiros con un concierto gratuito

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá un concierto gratuito este jueves, 16 a las 19.30 horas, en el auditorio Gabriel García Márquez de Mera. La formación, que según explica el Concello, toca por primera vez en Oleiros, estará dirigida por Dima Slobodeniouk, que fue director titular de la Sinfónica hasta la llegada de Roberto González-Monjas, en 2022, y es colaborador habitual de las principales orquestas del mundo, entre ellas la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres o la Sinfónica de Viena.

La Orquesta Sinfónica de Galicia interpretará dos piezas de Beethoven, la Sinfonía n.º 4 en si bemol mayor, op. 60 y la Sinfonía n.º 7 en la mayor, op. 92. La entrada al concierto es gratuita hasta completar el aforo de la sala.

Al día siguiente, la formación y Slobodeniouk, que juntarán sus caminos de nuevo, ya que compartieron nueve temporadas, interpretarán el mismo programa que en el auditorio de Mera, en el Palacio de la Ópera, a partir de las 20.00 horas, en su concierto de abono del viernes.

Por delante, esta temporada, le quedan todavía muchos conciertos, entre ellos, de compositores muy variados, desde Mozart a Bruckner y de Joaquín Rodrigo a Brahms. Al frente de los músicos de la OSG se pondrán, entre otros, la directora Delyana Lazarov.