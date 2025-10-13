Un incendio en un garaje moviliza a los Bomberos de Oleiros
El fuego se produjo en el número 7 de la Rúa Illa do Portelo
El servicio de emergencias del 112 Galicia alertó a los Bomberos de Oleiros este lunes, a las 14.31 horas, por un incendio registrado en un garaje situado en el número 7 de la Rúa Illa do Portelo. Hasta el lugar se desplazó la dotación de guardia a bordo de los vehículos UM9 (UMX) y UM6 (BUP).
A su llegada, los efectivos comprobaron que un cobertizo anexo a la vivienda se encontraba completamente envuelto por las llamas.
En el punto se hallaban varios particulares que, utilizando mangueras de jardín, ya estaban aplicando agua sobre el fuego, lo que contribuyó a frenar la propagación de las llamas hacia el interior de la vivienda.
Los bomberos procedieron a asegurar la zona y a retirar a los colaboradores, iniciando de inmediato las labores de extinción. Tras la instalación de las mangueras, se aplicó agua en la base de las llamas hasta lograr controlar y apagar el incendio.
Con el apoyo de la cámara térmica, se realizó el enfriamiento de los puntos calientes y la ventilación forzada del sótano para eliminar el humo acumulado.
Asimismo, se procedió al aislamiento eléctrico de la vivienda, retirando el fusible de la CGP y protegiendo con cinta aislante el cableado afectado de la instalación fotovoltaica. Durante la intervención también fue necesario sanear una puerta de madera y parte del tejado del cobertizo debido a los daños sufridos y al riesgo de desprendimiento de tejas.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval