Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada

La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de cárcel a una vecina de Sada que apuñaló en la cara a la mujer con la que compartía piso. La acusada deberá indemnizar a la víctima con 968 euros por las heridas sufridas y con 10.524 euros por las secuelas estéticas sufridas. Los jueces prohíben además a la condenada acercarse a menos de 250 metros de la agredida y comunicarse con ella por cualquier medio durante los próximos cinco años.

La agresión que dio pie a esta condena por un delito grave de lesiones se registró la madrugada del 15 de febrero de 2024 en una vivienda de la avenida Xoán Vicente Viqueira que llevaba meses bajo el foco policial por trapicheo de drogas. Según detalla el fallo, la acusada asestó dos puñaladas en el rostro a una mujer a la que había arrendado una habitación.

Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que someterse a un tratamiento quirúrgico y le quedaron como secuela dos cicatrices que le ocasionan un «perjuicio estético moderado», una de cuatro centímetros en la mejilla «permanente, visible y notoria» y otra de centímetro sobre el labio superior.

Según la información facilitada en el momento de los hechos por fuentes próximas a la investigación, la condenada alquilaba habitaciones a personas en precaria situación económica, a las que en más de una ocasión había dejado en la calle poco tiempo después, lo que propició incluso la intervención de los servicios sociales. Los movimientos en esta vivienda habían propiciado en más de una intervención policial y fueron objeto de quejas vecinales.

La agresión propició un importante despliegue policial, en el que participaron agentes de la Policía Judicial y de una unidad especial de intervención.