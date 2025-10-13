La Xunta aprueba la delimitación para crear suelo destinado a 160 viviendas protegidas en Arteixo

La Xunta acaba de dar luz verde, mediante resolución de la Presidencia del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS), a la delimitación del ámbito de actuación UA 44, A Penouqueira – A Baiuca, en Arteixo, que será objeto de una transformación urbanística destinada principalmente a la creación de suelo para la construcción de 160 viviendas protegidas.

La resolución, firmada el 3 de octubre de 2025, implica también la declaración de interés autonómico de esta actuación, lo que permitirá impulsar el proyecto con prioridad administrativa y facilitar su desarrollo en los próximos años. El objetivo es comenzar las obras de urbanización en 2028. Se trata de un sector de suelo urbano no consolidado de unas ocho hectáreas.

El lugar elegido se corresponde con un terreno que en los años 70 quedó parcelado y se llegaron a ejecutar diversas calles con sus correspondientes servicios, como alumbrado o alcantarillado, pero nunca se construyó en ellos debido a su elevada pendiente.

165 demandantes de vivienda

El proyecto abarca una zona situada en la ladera del Monte Penouqueira, a la altura del lugar de As Carballas y con acceso desde la Travesía de Arteixo. El objetivo principal es responder a la elevada demanda de vivienda protegida existente en el municipio, que cuenta actualmente con 165 personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia.

La Xunta considera que la actuación trasciende el ámbito municipal, ya que permitirá "fijar población joven en Arteixo, impulsar el crecimiento demográfico y económico de la zona y facilitar el acceso a una vivienda digna para las familias con mayores dificultades". Además, el proyecto contribuirá al desarrollo de las políticas autonómicas en materia de vivienda y ordenación del territorio.

El Gobierno autonómico adjudicó en abril al estudio Monteoliva Arquitectura la redacción de este plan y el correspondiente proyecto de expropiación y parcelamiento del sector.

La Xunta sacó a licitación por 2,6 millones de euros la redacción de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo de suelo residencial este año para las viviendas previstas en la Estratexia Galega de Solo Residencial, de las que 4.310 corresponderían a A Coruña y 160 a Arteixo, siendo este último el único municipio incluido fuera de las grandes ciudades gallegas.