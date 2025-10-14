Aliseda pone en venta la finca de Villa Celina, en Vilaboa, por 1,8 millones
La plataforma del fondo Blackstone y el banco Santander oferta los terrenos en la recta final de la tramitación de un plan especial que ampara la construcción de más de cien viviendas
La finca de Villa Celina, también conocida como Pazo dos Serrano, ha salido a la venta por 1.864.840 euros. Aliseda Inmobiliaria, plataforma controlada por Blackstone (51%) y el banco Santander (49%) oferta esta finca de 10.250 metros cuadrados en pleno centro de Vilaboa, Culleredo. La inmobiliaria saca a la venta el suelo en la recta final de la tramitación de un plan especial de reforma interior que ampara la construcción de viviendas y un hotel.
Aliseda destaca en su anuncio el céntrico emplazamiento de este sector y el valor patrimonial de la finca, con casa solariega, capilla y especies arbóreas de «gran porte», incluido un ginkgo centenario protegido. El plan prevé que el pazo y sus construcciones auxiliares sean rehabilitadas para usos socioculturales.
El Concello de Culleredo aprobó de forma inicial el proyecto urbanístico promovido por Aliseda en enero de 2024. A consulta de este diario, el Ejecutivo municipal avanzó su intención de dar luz verde definitiva al documento en breve.
El plan urbanístico para construir tres edificios con capacidad para cien viviendas (aunque uno de ellos podría destinarse a hotel) propició las protestas del BNG, que acusó al Ejecutivo municipal de promover un «pelotazo urbanístico» que «desbarataba» las previsiones del plan general, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) presentado en 2018 y, todavía pendiente de aprobación, que planteaba convertir toda la finca de Villa Celina en un sistema general de zonas verdes y espacios libres públicos.
El alcalde, el socialista José Ramón Rioboo, defendió que este plan permitiría restaurar el pazo para el patrimonio público y garantizará un «equilibrio» entre los tres inmuebles nuevos y las antiguas edificaciones. Apuntó además a los beneficios de disponer de un nuevo hotel en Vilaboa, dada su cercanía con el aeropuerto de Alvedro.
En su anuncio, Aliseda destaca la buena ubicación de esta finca singular, «a 8 km del centro de A Coruña, a sólo 2 km del aeropuerto y 4 km de la playa de Santa Cristina». «Es ideal para desarrollar usos hoteleros o asistenciales», apunta.
