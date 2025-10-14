Arteixo cede una parcela del polígono de Morás al Cetim para instalar su nuevo centro
La fundación desarrollará diversos proyectos vinculados con la innovación en un terreno de 6.590 metros cuadrados
El Concello de Arteixo ha concedido a la Fundación Cetim una parcela de 6.591 metros cuadrados en el polígono de Morás para el desarrollo de proyectos vinculados a la innovación tecnológica y la economía circular. La concesión, con una duración de 50 años, permitirá al centro tecnológico establecer en el municipio un espacio dedicado a la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad.
La parcela, situada en la Rúa Pedra Ácima, se destinará a la creación de un nuevo centro de innovación desde el que el Cetim colaborará con empresas locales y con el propio Concello en acciones de formación, programas de mentorización y proyectos de sensibilización ambiental.
Entre las líneas de trabajo previstas se incluyen iniciativas para mejorar la gestión de residuos y el tratamiento de aguas, así como el impulso de actividades relacionadas con el Espazo Municipal Ecolóxico de Monticaño, en Pastoriza.
Con esta cesión, el Cetim se convierte en un socio tecnológico estratégico del Ayuntamiento de Arteixo. Desde sus instalaciones, el centro desarrollará soluciones aplicables a diversos sectores, como el aprovechamiento de biomasa forestal y agrícola, la valorización de residuos industriales o la mejora de los procesos de depuración de agua.
El acuerdo, en palabras del Concello, refuerza la apuesta del municipio por avanzar hacia un modelo de economía circular basado en la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía. "La transición hacia una economía más sostenible solo será posible a través de la implicación de todos los sectores productivos y de la investigación tecnológica”, subrayan fuentes municipales.
