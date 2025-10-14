El colegio de Caión invita a limpiar las playas el viernes

El colegio de Caión, con el apoyo y colaboración del Alfredo Brañas de Paiosaco, el Otero Pedrayo de A Laracha y los centros educativos de Larín y Rorís, en Arteixo, preparan una nueva edición de limpieza colectiva de las playas este viernes, 17 de octubre.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas desde el colegio de Caión. El programa, organizado por Adega, también contará con la colaboración del Ayuntamiento de A Laracha, que facilitará algunos medios materiales.

El Concello aportará medios materiales de limpieza para poder hacer segura y eficazmente la actividad. Recomiendan también a todo el alumnado llevar guantes, además de ropa y calzado adecuados para la ocasión. El objetivo es concienciar a los más pequeños del cuidados de las playas.