El colegio de Caión invita a limpiar las playas el viernes
La jornada dará comienzo a las 10.00 desde sus instalaciones | Participarán otros cuatro centros
El colegio de Caión, con el apoyo y colaboración del Alfredo Brañas de Paiosaco, el Otero Pedrayo de A Laracha y los centros educativos de Larín y Rorís, en Arteixo, preparan una nueva edición de limpieza colectiva de las playas este viernes, 17 de octubre.
La jornada dará comienzo a las 10.00 horas desde el colegio de Caión. El programa, organizado por Adega, también contará con la colaboración del Ayuntamiento de A Laracha, que facilitará algunos medios materiales.
El Concello aportará medios materiales de limpieza para poder hacer segura y eficazmente la actividad. Recomiendan también a todo el alumnado llevar guantes, además de ropa y calzado adecuados para la ocasión. El objetivo es concienciar a los más pequeños del cuidados de las playas.
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval