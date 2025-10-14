El Consorcio prevé para verano las mejoras en la recogida de basura

El Consorcio As Mariñas confía en que la empresa que se haga con el nuevo contrato de recogida de basura pueda comenzar a prestar el servicio «en primavera o verano», apuntó este martes el presidente del ente comarcal, José Antonio Santiso, en el pleno en el que se aprobó la prórroga a la concesionaria actual, Prezero. Los alcaldes apoyaron por unanimidad que se prorrogue el contrato vigente, que caduca el día 31 de este mes y prevé hasta 5 años de prórroga, solo hasta que la nueva empresa pueda comenzar a trabajar. Los pliegos para el nuevo contrato, que ultima una consultora externa, prevén mejoras en la flota de vehículos de recogida y en servicios para reutilizar, además de una mayor frecuencia de lavado de contenedores, avanzó el Consorcio el pasado mes de julio, cuando ya esperaba tener pronto los documentos.

El presidente apuntó que los plazos dependerán en buena medida de si alguna empresa presenta recurso. Señaló que «en Ferrol se presentaron 9 empresas» y se mostró sorprendido por el elevado número de compañías que trabajan en este sector.

Los siete regidores presentes —en ausencia del de Culleredo, que no pudo asistir— acordaron licitar el servicio dividido en dos lotes: uno que englobe el grueso del servicio y los puntos limpios y otro para contratar la recogida de enseres o voluminosos, parte que se reservará a un centro especial de empleo. Con esta división se atiende una reclamación de los trabajadores, que rechazaron incluir en la parte destinada a centros especiales de empleo los puntos limpios, por la probabilidad de que se variasen de forma sustancial sus condiciones laborales, por ejemplo, en el paso del horario de día al nocturno, señalaron los alcaldes. El Consorcio asegura que convocará a los responsables de la actual concesionaria a un encuentro con el comité de empresa. Santiso confió en que la empresa que resulte concesionaria del lote principal podrá subrogar a los empleados que en la actualidad trabajan en la recogida voluminosos, que estimó en unos cinco.

El consorcio aprobó también la cuenta general de 2024 por unanimidad. El interventor explicó el acuerdo extrajudicial alcanzado con la concesionaria de la planta de tratamiento de basura de Nostián, Albada, ha permitido recuperar la estabilidad presupuestaria y concluyó que la gestión es «positiva». El remanente de tesorería alcanza los 1,6 millones de euros.