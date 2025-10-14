Encuentro con el narrador Avelino González en Cambre

Paxariños es el espectáculo que presenta el narrador, actor, traductor y director Avelino González. El encuentro para conocer sus historias será este viernes 17 de octubre a las 17.30 horas en la biblioteca municipal Xabier P. Docampo, en Cambre. La iniciativa está dirigida a público de todas las edades a partir de 10 años. La entrada para disfrutar de este espectáculo es gratuita.