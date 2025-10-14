Exhibición solidaria en A Laracha el día 21
El Concello de A Laracha presentó este lunes una actividad que tendrá lugar en el colegio Otero Pedrayo el 21 de este mes que consistirá en una exhibición solidaria de medios de la Guardia Civil. Será de 10.00 a 14.00 horas para escolares, y de 16.00 a 18.00 se abrirá a todo el público.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval