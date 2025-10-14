Exhibición solidaria en A Laracha el día 21

El Concello de A Laracha presentó este lunes una actividad que tendrá lugar en el colegio Otero Pedrayo el 21 de este mes que consistirá en una exhibición solidaria de medios de la Guardia Civil. Será de 10.00 a 14.00 horas para escolares, y de 16.00 a 18.00 se abrirá a todo el público.