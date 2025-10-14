Familias del colegio Otero Valcárcel de Carral piden profesorado especialista
Familias de alumnos del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral se han vuelto a manifestar para reclamar profesorado especialista. Con una pancarta que reza «Soluciones ya», la protesta se centró en pedir más horas de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y un cuidador. Llevan semanas saliendo a la calle para exigir una solución a este problema, ya que las familias aseguran que los recursos que hay no son suficientes para atender a todo el alumnado. La Xunta aseguró, en respuesta a una consulta de este diario, que «el equipo de orientación específica acudió al centro para realizar la valoración das necesidades» y efectuó «el diagnóstico de un segundo alumno», pero tendrá que volver porque «no se pudo completar el proceso, ya que el tercer alumno que debe ser evaluado no estaba presente en el centro».
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval