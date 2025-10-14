Familias del colegio Otero Valcárcel de Carral piden profesorado especialista

Familias de alumnos del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral se han vuelto a manifestar para reclamar profesorado especialista. Con una pancarta que reza «Soluciones ya», la protesta se centró en pedir más horas de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y un cuidador. Llevan semanas saliendo a la calle para exigir una solución a este problema, ya que las familias aseguran que los recursos que hay no son suficientes para atender a todo el alumnado. La Xunta aseguró, en respuesta a una consulta de este diario, que «el equipo de orientación específica acudió al centro para realizar la valoración das necesidades» y efectuó «el diagnóstico de un segundo alumno», pero tendrá que volver porque «no se pudo completar el proceso, ya que el tercer alumno que debe ser evaluado no estaba presente en el centro».