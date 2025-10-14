Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf

El Concello de Miño ha adjudicado a la cadena de supermercados Gadis la ocupación del área comercial de Costa Miño Golf. El Ayuntamiento ha logrado adjudicar a la tercera la concesión de la parcela por un período de 30 años. Los terrenos contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, «lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones», destaca el Concello.

El súper, que dispondrá de servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería, se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las calles Camposas, Madanela, Cepeira y Avenida de Xarío.

El edificio se construirá en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.

El supermercado contará con planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.

El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.

La actuación incluye además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las calles Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.

«Se trata de un proyecto que responde a criterios de sostenibilidad, integración paisajística y calidad urbana y nos ayuda a implantar en Costa Miño un modelo de desarrollo comercial respetuoso con el medio ambiente y con el tejido residencial del municipio, sin olvidar la creación de empleo», celebra el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.

«Este era un servicio muy demandado y muy necesario debido al crecimiento poblacional que está teniendo en los últimos años Miño en general y Costa Miño Golf en particular, con lo que seguimos mejorando el día a día de los nuestros vecinos y vecinas y haciendo aún más atractivo Miño para vivir», se congratula el regidor miñense.