Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf

El Concello adjudica al tercer intento la concesión de la parcela por un período de treinta años | «Se trata de un servicio muy demandado y muy necesario», celebra el alcalde

Recreación del supermercado que construirá Gadisa en Costa Miño Golf. | Concello de Miño

Recreación del supermercado que construirá Gadisa en Costa Miño Golf. | Concello de Miño

Antares Pérez

Miño

El Concello de Miño ha adjudicado a la cadena de supermercados Gadis la ocupación del área comercial de Costa Miño Golf. El Ayuntamiento ha logrado adjudicar a la tercera la concesión de la parcela por un período de 30 años. Los terrenos contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, «lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones», destaca el Concello.

El súper, que dispondrá de servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería, se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las calles Camposas, Madanela, Cepeira y Avenida de Xarío.

El edificio se construirá en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.

El supermercado contará con planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. En esta última se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente para reducir el impacto sonoro y visual sobre el entorno.

El proyecto incluye un aparcamiento con capacidad para 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.

La actuación incluye además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las calles Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.

«Se trata de un proyecto que responde a criterios de sostenibilidad, integración paisajística y calidad urbana y nos ayuda a implantar en Costa Miño un modelo de desarrollo comercial respetuoso con el medio ambiente y con el tejido residencial del municipio, sin olvidar la creación de empleo», celebra el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.

«Este era un servicio muy demandado y muy necesario debido al crecimiento poblacional que está teniendo en los últimos años Miño en general y Costa Miño Golf en particular, con lo que seguimos mejorando el día a día de los nuestros vecinos y vecinas y haciendo aún más atractivo Miño para vivir», se congratula el regidor miñense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents