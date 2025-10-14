Patrimonio autoriza las obras para renovar la tubería de A Costa da Tapia

El Concello de Oleiros ya tiene todo a punto para iniciar las obras de renovación integral de la tubería general de abastecimiento situada en A Costa da Tapia, en el término municipal de Cambre, que garantiza el suministro de agua a todo el municipio. El Ejecutivo local anunció este lunes que acaba de recibir un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio por el que el Concello llevaba esperando siete meses para poder iniciar la actuación, considerada «clave» para la fiabilidad del servicio.

Las obras fueron adjudicadas a inicios de año por un importe de 124.000 euros, pero su plazo de ejecución tendrá que retrasarse debido a la demora del permiso de Patrimonio. «Es increíble los retrasos en los plazos de la administración pública», sentenció este lunes el alcalde de Oleiros.

En este sentido, el Concello aprobó este verano una ampliación de capital de la empresa pública AquaOleiros de cinco millones de euros destinada, principalmente, a completar la renovación de las redes generales de abastecimiento de agua más antiguas.

También se destinará una parte de estos fondos a modernizar tecnológicamente la gestión de la red con distintos mecanismos para optimizar la prestación del servicio. Las obras de la red realizarán en Nós, en Montrove y Rosalía de Castro-Lamastelle, A Pezoca-Quinta Canaima y el depósito de Edreira-rúa Pazo.

El Concello de Oleiros inició este mismo lunes otras obras de renovación de la red general de abastecimiento de agua por la avenida Salvador Allende.

La actuación, que fue adjudicada por cerca de 500.000 euros, prevé la instalación de una nueva tubería para la red general de abastecimiento de agua como sustitución de la existente, «en mal estado», además de las obras complementarias que correspondan, desde demoliciones y excavaciones hasta la instalación de tubos y piezas especiales, rellenos y reposiciones de firmes, detalla el proyecto.

El Ejecutivo local señaló además que, debido a la «antigüedad» y al tipo de material del que están formadas las tuberías, propio de «tiempos pasados», se están produciendo frecuentes averías y roturas en la red, lo que causa importantes prejuicios a los vecinos del entorno, con constantes cortes en el suministro y con una mengua en la calidad del servicio.

El Ayuntamiento de Oleiros cuenta en la actualidad con una amplia red de abastecimiento de agua, dotada de 432 kilómetros y con once depósitos, que se encuentran, en palabras del Concello, «en constante proceso de mejora, destinando todos los años importantes recursos económicos a su renovación para garantizar la calidad del servicio».