El PP solicita la mejora de la estación Betanzos-Infesta

El PP solicita el adecentamiento de la estación Betanzos-Infesta, coincidiendo con el 150 aniversario de la línea de tren entre A Coruña y Lugo. Varios concejales del PP de Betanzos realizaron este fin de semana una visita a la estación para «cuestionar el abandono y solicitar el adecentamiento de las instalaciones y del entorno de la estación», según apuntan en un comunicado.

La portavoz del grupo municipal, Ceci Vázquez, señala que «la maleza invade tanto el acceso peatonal, dejándolo intransitable, como el propio inmueble de la estación, que también presenta diferentes pintadas que deterioran su imagen». Expone que «un simple recorrido por el entorno permite apreciar la existencia de cierres rotos y oxidados, lo que denota una falta total de atención y una despreocupación absoluta tanto por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias como por parte del Ayuntamiento, que debe ocuparse del cuidado del entorno y los accesos».

Los populares esperan que esta denuncia pública del «estado de abandono» de la estación lleve a ambas administraciones a «cumplir con sus responsabilidades». Vázquez reiteró la petición al Ministerio de Transportes de que el estudio que está ultimando para planificar el despliegue del servicio de Cercanías en Galicia incluya, como mínimo, la conexión hasta Betanzos.