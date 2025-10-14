Tres ‘shows’ del Festival de Galicreques, en Culleredo

El Concello de Culleredo vuelve a participar en el Festival Internacional Galicreques, organizado por la Asociación Cultural Barriga Verde, con la representación de tres shows.

La primera cita llega de la mano de la compañía chilena Títeres Candelilla, que presentará Kuiyen, sueño mapuche este viernes a las 19.30 horas en el Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo. El día 24 será el turno de Verán na lavandería. Buh! Que medo! será la propuesta de Teatro Escena el 31 de octubre.