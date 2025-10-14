Tres ‘shows’ del Festival de Galicreques, en Culleredo
Culleredo
El Concello de Culleredo vuelve a participar en el Festival Internacional Galicreques, organizado por la Asociación Cultural Barriga Verde, con la representación de tres shows.
La primera cita llega de la mano de la compañía chilena Títeres Candelilla, que presentará Kuiyen, sueño mapuche este viernes a las 19.30 horas en el Auditorio del Edificio de Servizos Múltiples de O Burgo. El día 24 será el turno de Verán na lavandería. Buh! Que medo! será la propuesta de Teatro Escena el 31 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras
- Construcción al alza en Arteixo: da en seis meses tantas licencias como en todo 2024
- El Concello ordena derribar un muro frente a la playa de Naval