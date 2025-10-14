La Xunta mueve ficha tras las quejas por el abandono de la batería de Corbeiroa
Patrimonio anuncia que realizará una «nueva actuación de limpieza y consolidación» en la zona
La movilización vecinal para exigir la recuperación de la antigua batería de Corbeiroa ha surtido efecto. La Xunta mueve ficha y anuncia una «nueva actuación de limpieza y consolidación» en esta zona, aunque sin concretar plazos. «Se hará en los próximos meses», informan desde la Dirección Xeral de Patrimonio. La respuesta del organismo autonómico llega después de que la Asociación de Veciños da Obra de Sada amenazase con la toma simbólica de la antigua batería defensiva de Corbeiroa, a caballo entre Sada y Bergondo, ante el «desinterés» de todas las administraciones por este Bien de Interés Cultural que «se cae a pedazos».
La batería de Corbeiroa, gemela a la de Fontán y emblema del escudo de Sada, se construyó en el siglo XVIII para proteger las florecientes industrias asentadas en Sada, con fábricas de salazón promovidas por catalanes y otras de jarcias y paños impulsadas por empresarios flamencos, además de una importante actividad pesquera.
La última intervención que se realizó en este enclave se remonta a 2016, cuando la Xunta realizó labores de limpieza y acondicionamiento que dejaron a la vista sus elementos, cubiertos ahora de nuevo por la maleza. El informe arqueológico proponía un plan de actuación por etapas, pero no volvió a actuarse en el enclave.
«Fue un lavado de cara que no duró ni dos años», lamentan los vecinos de la Calle Obra. Desde entonces, critican, «ni un euro más, ni una visita técnica. Solo burocracia y silencio». «Mientras tanto, el BIC se hunde», denunció recientemente el colectivo, que prevé crear la «República Senderista de Corbeiroa» como una micronación ejemplarizante de cómo los vecinos gestionan lo que la burocracia abandona».
