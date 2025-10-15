Betanzos inaugura la exposición ‘Castelao grafista’
La muestra incluye dibujos, retratos fotográficos y portadas
Betanzos inaugura hoy la muestra Castelao grafista en la sala de Exposiciones Jesús Núñez. Promovida por Afundación en el marco de la conmemoración del Año Castelao, la exposición busca homenajear al político e intelectual reuniendo dibujos del álbum Cousas da Vida, así como retratos fotográficos, caricaturas, bocetos y otras creaciones del rianxeiro.
En total, la muestra reúne 19 facsímiles de la Colección de Arte Afundación y 89 dibujos de Castelao. Además, los visitantes podrán leer el texto original del álbum Nós y ver dos manuscritos del escritor. Expuestas estarán también 18 portadas de las primeras ediciones de sus libros y otras 14 portadas de revistas elaboradas por él.
La muestra está incluida en el programa Corrente cultural, la iniciativa de promoción de actividades culturales que parte de Obra Social Abanca. Después de haber pasado por varios municipios de Galicia, la exposición se podrá visitar en Betanzos hasta el 15 de noviembre, de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y, por las tarde de 19.00 a 22.00 horas. Los sábados el horario será de 11.30 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.
