Betanzos se une al programa MercaNaVila

El Ayuntamiento de Betanzos se ha sumado al programa MercaNaVila para promover el comercio local. La iniciativa de la Diputación de A Coruña para los municipios de menos de 20.000 habitantes ofrece bonos de descuentos de hasta 100 euros en los locales adheridos. Los clientes podrán descargar los bonos a partir del 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre. El primer teniente de alcalde, Diego Fernández, presentó la campaña a las asociaciones locales de comerciantes Chescasco y Acebe junto con la diputada provincial Rosa Ana García.