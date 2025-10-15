Betanzos se une al programa MercaNaVila
El Ayuntamiento de Betanzos se ha sumado al programa MercaNaVila para promover el comercio local. La iniciativa de la Diputación de A Coruña para los municipios de menos de 20.000 habitantes ofrece bonos de descuentos de hasta 100 euros en los locales adheridos. Los clientes podrán descargar los bonos a partir del 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre. El primer teniente de alcalde, Diego Fernández, presentó la campaña a las asociaciones locales de comerciantes Chescasco y Acebe junto con la diputada provincial Rosa Ana García.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La alta cocina de cercanía conquista a Mera y a la crítica
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El juzgado saca a subasta tres chalés de la urbanización ilegal de Porto Brasa
- Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: 'Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Tres años de cárcel por apuñalar en la cara a su compañera de piso en Sada
- Una granja tramita su ampliación en Carral: de 220 a 542 vacas lecheras