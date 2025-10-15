Cambre pondrá una carpa en el patio mientras repara el pabellón de O Graxal
El Concello de Cambre instalará una carpa en el patio del colegio de O Graxal mientras repara la cubierta del pabellón, cerrado hace días por riesgo de desprendimiento. El Ayuntamiento achaca los problemas a «una mala ejecución de la reposición de la cubierta», hace años.
El Gobierno local avanzó que pondrá la carpa en un consello escolar extraordinario monográfico celebrado este lunes. Asegura que instalará la cubierta en el patio «a la mayor brevedad posible para compensar las carencias generadas por el cierre del pabellón». La carpa, señala, permitirá que se realicen en el recinto del centro las actividades extraescolares y deportivas, además de «facilitar el servicio de comedor del colegio, ya que el pabellón era utilizado también como complemento del mismo». Alternativa dos Veciños mostró ayer su preocupación por la falta de espacio para las actividades en el colegio.
